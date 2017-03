Zorgagenda

NHD Gezond heeft voor u evenementen op het gebied van gezondheid en zorg verzameld.

Week van Zorg en Welzijn

13 - 18 maart - Week van Zorg en Welzijn. Honderden zorg en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer.

Artrose heup/knie

14 maart - Het Westfriesgasthuis organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over artrose van de heup en knie. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die meer willen weten over artrose en de behandelingsmogelijkheden. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. De orthopedisch chirurg, fysiotherapeut, verpleegkundig specialist i.o. en wijkverpleegkundige zijn aanwezig om presentaties te geven en vragen te beantwoorden. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een mail aan zorginformatiepunt@westfries" title="" target="_blank">zorginformatiepunt@westfries​gasthuis.nl of telefonisch via 0229-257613.

Crohn/colitis ulcerosa

16 maart - Het Westfriesgasthuis in Hoorn houdt een gespreksavond voor Crohn- en colitis ulcerosapatiēnten. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Lees hier meer informatie.

Open dag

18 maart - Centrum Oosterwal houdt een open dag. Lees hier meer informatie.

Tips voor de agenda kunt u sturen naar gezond@hollandmediacombinatie.nl" title="" target="_blank">gezond@hollandmediacombinatie.nl