Thema van de week: opvliegers in de nacht

jjfoto/Jan Jong Annemieke Borst

ALKMAAR - Geen nachtmerries hebben maar wel badend in het zweet wakker worden. Opvliegers in de nacht zijn een groot probleem. Kan het bed helpen om dit te voorkomen?Annemieke de Vries-Borst van Borst Bedden heeft het antwoord op die vraag. Zij beantwoordt er drie.

Door Redactie - 15-3-2017, 22:24 (Update 15-3-2017, 22:24)

1. Af en toe krijg ik het midden in de nacht opeens bloedheet. Een echte opvlieger. Daarna kom ik moeilijk in slaap. Wat kan ik hier aan doen?

Om opvliegers te voorkomen of de gevolgen ervan te reduceren, is het belangrijk dat de lichaamstemperatuur in bed constant koel blijft. Een goede temperatuurregeling in bed draagt bij aan het beperken van de overlast. Er zijn slaapsystemen waarmee u de temperatuur van het matras kunt instellen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in een waterbed of bij een Freshbed.

Ook zijn er tegenwoordig matrassen met een laagje koelende gel. Deze gel absorbeert de lichaamswarmte en voert de warmte verder af. Het matras blijft de hele nacht een vrijwel constante – koele – temperatuur aanhouden, waardoor u het minder warm zult hebben en de kans op opvliegers afneemt.

Verder is de temperatuur in bed sterk afhankelijk van het linnengoed. Het juiste dekbed voorkomt dat u het te warm heeft. Het is belangrijk dat u voor een dekbed kiest dat niet alleen isoleert, maar ook goed ventileert. Voorbeelden hiervan zijn scheerwol, kamelenhaar en Tencel. Een dekbed met dons raden we af. Dit zit in een donsdichte tijk die slecht ventileert.

2. Mijn vrouw heeft last van opvliegers in de nacht. Ze begint enorm te zweten. Daarna kom ik moeilijk meer in slaap. Welk matras of dekbed is geschikt om dit af te voeren?

Zowel het matras als het dekbed is belangrijk voor de vochtregulatie van uw slaapsysteem. Pocketveermatrassen ventileren over het algemeen uitstekend, maar latex, koudschuim of visco-elastische schuimmatrassen hebben een zeer beperkt ventilerend vermogen. Bij deze matrassen adviseren wij een goed ventilerende 3D-molton én dekbed.

Goed ventilerende dekbedden zijn bijvoorbeeld van wol of kameelhaar. Deze dekbedden zorgen voor een luchtig slaapklimaat. Dit voorkomt veel transpireren en zorgt er ook voor dat het matras langer meegaat. Kamelenhaar en Merinowol zijn goed ventilerende materialen, omdat ze goed vochtregulerend vermogen hebben en daardoor altijd luchtig aanvoelen. Ongeacht de tijd van het jaar.

3. Hoe kan ik opvliegers in de nacht voorkomen?

Om opvliegers te voorkomen, is het belangrijk dat de lichaamstemperatuur wat lager blijft dan normaal. Pas hiervoor het beddengoed en/of matras aan.

Er zijn tegenwoordig matrassen met een laag koelende gel. Deze gel absorbeert de lichaamswarmte en de gellaag voert de warmte verder af. Het matras blijft de hele nacht een vrijwel constante, koele temperatuur aanhouden, waardoor u het minder warm zult hebben en de kans op opvliegers afneemt.

Een koel matras heeft ook een goed effect op de kwaliteit van de slaap.

Maar ook door bijvoorbeeld een koude douche te nemen voor het slapen of regelmatig koud water te drinken in de nacht, kunt u opvliegers tegengaan. Daarnaast kan het voedingspatroon worden aangepast: door minder cafeïne, koolzuur en hete kruiden (denk aan sambal) te consumeren, neemt de kans op opvliegers af.