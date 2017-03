Centrum Oosterwal houdt open dag

ALKMAAR/HEERHUGOWAARD - Huidaandoeningen, spataderen, huidkanker en cosmetische behandelingen. Wie daar meer over wilt weten, kan op zaterdag 18 maart de open dag van Centrum Oosterwal in Alkmaar of Heerhugowaard bezoeken.

Door Redactie - 15-3-2017, 22:24 (Update 15-3-2017, 22:24)

Artsen, verpleegkundigen, compressieconsulenten en huidtherapeuten van Centrum Oosterwal beantwoorden allerlei vragen van bezoekers.

De open dag begint om 10 uur en is om 13 uur af. Op locatie Alkmaar verzorgt dermatoloog Menno Gaastra twee presentaties. Om 10.15 uur over diverse cosmetische behandelingen en om 11.30 uur over huidkanker.

Vanuit het zorgteam van NHD Gezond zijn dermatoloog Menno Gaastra, fleboloog Michael Mooij en huidtherapeut Nike Ramaker aanwezig. Ze staan met hun team voor de bezoekers klaar.

Iedereen is welkom. Kijk hier voor meer informatie.