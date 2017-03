Studie: glyfosaat niet kankerverwekkend

HELSINKI/BRUSSEL - Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is niet kankerverwekkend. Dat heeft het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) woensdag geoordeeld. Wel kan het ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water.

Door Redactie - 15-3-2017, 22:23 (Update 15-3-2017, 22:23)

De kans dat de omstreden basisstof, onder meer verwerkt in de veelgebruikte verdelger Roundup, op de markt blijft in de EU lijkt door dit oordeel te zijn toegenomen. De Europese Commissie zei in juni het middel voorlopig toe te staan tot ECHA een wetenschappelijk oordeel had geveld. Een besluit over verlenging van de vergunning wordt later dit jaar verwacht.

Het gebruik in parken, speelplaatsen en tuinen moet sowieso worden geminimaliseerd, evenals het sproeien op akkers vlak voordat wordt geoogst. Een verbod stuit op verzet van de agrarische sector, die stelt dat de voedselvoorziening in gevaar komt zonder glyfosaat.

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is. De Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA zei juist van niet en krijgt nu bijval van ECHA.

Volgens Greenpeace veegt ECHA al het wetenschappelijke bewijs dat glyfosaat kanker kan veroorzaken onder het tapijt, met een beroep op studies die producenten hebben besteld. ,,Als de EU geen besluiten wil nemen op basis van wetenschap, zullen mensen en het milieu de proefkonijnen van de chemische industrie blijven.''

Greenpeace wil het middel van de markt hebben en werkt met andere actiegroepen en milieuorganisaties aan een Europees burgerinitiatief om het verboden te krijgen. De helft van de benodigde miljoen handtekeningen is inmiddels binnen.

Voedselwaakhond foodwatch wil dat de Wereldgezondheidsorganisatie snel reageert op het oordeel van ECHA. ,,Als de WHO bij het standpunt blijft dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is, moet de EU glyfosaat gelijk van de markt halen. Europese wetgeving bepaalt immers dat alleen onbetwist veilige stoffen mogen worden toegelaten'', aldus de organisatie.