Kritiek op zorg na dood Jesse van Wieren

UTRECHT - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de toezichthouder van gemeente De Marne constateren dat de zorg aan twee verdachten van de moord op de 26-jarige Jesse van Wieren uit het Groningse Leens op een aantal gebieden tekortgeschoten is.

Door Redactie - 15-3-2017, 22:22 (Update 15-3-2017, 22:22)

Van Wieren verdween in de nieuwjaarsnacht van 2015 op 2016 na een kroegbezoek in Kloosterburen. Zijn lichaam werd later gevonden in de tuin van de mannelijke verdachte, die samen met een vrouwelijke verdachte werd begeleid door diverse zorginstellingen voor onder meer begeleid wonen en dagbesteding.

In een dinsdag verschenen rapport van IGZ en de gemeentelijk toezichthouder van gemeente De Marne staat dat de samenwerking tussen zorgaanbieders niet goed was en dat een van de cliënten aangeboden hulp uit de weg ging. De zorginstellingen traden verder niet actief genoeg op en zorginstelling Keroazie negeerde signalen over huiselijk geweld tussen de twee cliënten.