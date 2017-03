Overlever Nathaniël gezond en blij naar de kleuterklas

Foto Marcel Rob Hieperdepiep! Nathaniël mag naar school. Hij geniet met volle teugen van de kleuterklas.

MEDEMBLIK - Hieperdepiep hoera! Nathaniël is 4 jaar geworden! Voor elk kind is dat een speciale verjaardag, maar voor hem extra bijzonder. ,,Twee jaar terug durfden we hier niet over na te denken’’, zegt zijn moeder Victoria Roggeveld.

Door Anouk Haakman - 15-3-2017, 22:21 (Update 15-3-2017, 22:21)

Nathaniël was 20 maanden oud toen bij hem neuroblastoom werd vastgesteld. Een zeer agressieve vorm van kinderkanker met sombere overlevingskansen. Het Medemblikker gezin verbleef na de behandeling in Nederland een half jaar in Amerika voor een speciale immunotherapie, voor een betere kans op een goede afloop. Daar was wel ruim 100.000 euro voor nodig, dat bij elkaar werd gebracht door de Nathaniëls Victory Foundation. Heel Medemblik leefde met het mannetje mee en er volgde goed nieuws: Nathaniël is een overlever!

De dappere kleuter heeft nu de mijlpaal gehaald van de eerste schooldag. Hij gaat naar ’t Koggeschip. Eerst nog wat ochtendjes, om te wennen. Moeder Victoria: ,,Hij vindt het erg leuk om naar school te gaan. Het leven is nu weer een beetje ’normaal’. Hij is gezond en hoeft er niet elke dag aan herinnerd te worden dat hij zo ziek is geweest. Wij als ouders leven er natuurlijk wel elke dag mee. Als Nathaniël zegt ’auw mama, ik heb pijn’, dan heb je meteen weer angst. Het zal altijd spannend blijven.’’

Elke drie maanden ondergaat Nathaniël een onderzoek.

De Nathaniëls Victory Foundation bestaat ondertussen nog steeds en zamelt geld in voor andere kinderen met levensbedreigende ziektes.

Het vreselijke toeval wil dat er in Medemblik nog een kindje was met neuroblastoom (dat terwijl er slechts 35 gevallen per jaar zijn in Nederland), Madelief Boon. Ook voor haar werd geld ingezameld voor de reis naar Amerika. Madelief is al vier geworden en ook met haar gaat het goed.