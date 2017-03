Films en verhalen tijdens Autismeweek

HEERHUGOWAARD/HOORN - Van 1 tot en met 8 april is het de Autismeweek met op zondag 2 april de Wereld Autisme Dag. Vanuit het Convenant Autisme Noord-Holland Noord zijn er activiteiten in Heerhugowaard en Hoorn.

Door Marjolein Eijkman - 15-3-2017, 22:20 (Update 15-3-2017, 22:20)

Op zaterdag 1 april is er van 13 tot 16 uur een bijeenkomst in Centrum 31 in Heerhugowaard. Er wordt een filmpje vertoond over overprikkeling en er zijn lezingen over Stichting Voorzet, die mensen begeleidt bij arbeid en over het Centrum Autisme van GGZ Noord-Holland Noord.

Centraal tijdens deze bijeenkomst staat het levensverhaal van Jari van Maltha, die zelf autisme heeft. Hij vertelt zijn verhaal, leest een gedicht voor en zingt twee liedjes. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in het inloopcafé. De toegang is gratis, Centrum 31 is te vinden aan de Bickerstraat 31 in Heerhugowaard.

Op woensdag 5 april is er van 20 tot 22.30 uur (inloop tot 20 uur) een bijeenkomst bij Cinema Oostereiland, Krententuin 25 in Hoorn. Ervaringsdeskundige Marvin Scheffer vertelt hier zijn herstelverhaal. Aansluitend wordt de film ’Life Animated’ vertoond, die het aangrijpende verhaal vertelt van Owen, die alleen kan communiceren aan de hand van dialogen uit de tientallen Disneyfilms die hij uit zijn hoofd kent. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Marvin Scheffer en autismespecialist Joyce Langedijk. De toegang is gratis, aanmelden via www.cinemaoostereiland.nl

Website

Het Convenant Autisme Noord-Holland Noord en dat van Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden hebben sinds kort als Autisme Noord-Holland een gezamenlijke website.

Meer dan 25 organisaties op het gebied van autisme werken in deze regio samen in het Convenant Autisme Noord-Holland Noord. Deze samenwerking heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen. In de regio Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden bestaat een vergelijkbaar convenant.

De twee samenwerkingsverbanden werken zelfstandig, maar hebben onder meer dezelfde coördinator en nu dus ook een gezamenlijke website. Op www.autismenh.nl kunnen mensen met autisme en hun naasten informatie vinden over autisme in verschillende leeftijdsgroepen. Ook wijst de site snel de weg naar de organisaties die mensen met autisme ondersteunen.