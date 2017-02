NS investeert in hyperloop-startup Delft

DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen investeren 300.000 euro in de Delftse startup die zich toelegt op de ontwikkeling van de futuristische hyperloop. Regionaal investeringsfonds UNIIQ stopt een net zo hoog bedrag in de beginnende onderneming HARDT. Die komt voort uit het team van de TU Delft dat onlangs in Californië de prestigieuze competitie rond het hightech-openbaarvervoersysteem won.

Het idee voor de hyperloop komt uit de koker van Elon Musk, de ondernemer achter elektrische autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. De hyperloop moet een soort buizenpost voor mensen worden: het plan is om capsules in een bijna-vacuüm razendsnel door een buis te laten zweven door middel van magneten. Uiteindelijk moeten snelheden van zo'n 1200 kilometer per uur worden gehaald.

De technologie die de hyperloop mogelijk moet maken is nog volop in ontwikkeling. Hoewel de hyperloop nog heel experimenteel is, verwacht de NS dat de startup uit Delft de komende jaren met technieken zal komen die mogelijk toegepast kunnen worden op het Nederlandse spoor. ,,Met dergelijke investeringen wil NS voorop blijven lopen'', aldus het vervoersbedrijf donderdag.

Kansen

Een van de kansen die het spoorbedrijf ziet, is dat voor de hyperloop technieken nodig zijn die zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. ,,Als grootverbruiker van elektriciteit is alles dat ons kan helpen om zuiniger treinen te laten rijden pure winst'', legt een woordvoerder uit.

NS-chef Roger van Boxtel maakte de investering bekend in Den Haag, waar het hyperloop-team van de TU Delft in het zonnetje werd gezet op het ministerie van Economische Zaken.