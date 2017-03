'Nieuwsverzamelapp Upday naar Nederland'

AMSTERDAM - Upday, een app die nieuws uit diverse bronnen verzamelt en gepersonaliseerde nieuwsfeeds naar gebruikers verspreidt, komt naar Nederland. Dat maakt Villamedia op uit vacatures voor redacteuren voor de Nederlandstalige versie, die Upday heeft uitgezet.

Door ANP - 15-3-2017

De app, een product van het Duitse mediaconcern Axel Springer en Samsung, is al in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Polen te gebruiken. Upday heeft hier acht miljoen unieke gebruikers per maand. Het nieuwsaanbod wordt samengesteld op basis van de specifieke interesses van de gebruiker.