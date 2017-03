'Taylor Swift komt met eigen streamingdienst'

LOS ANGELES - De muziek van Taylor Swift is binnenkort mogelijk toch te beluisteren via streams. De zangeres, die haar nummers al jaren van Spotify houdt, werkt volgens TMZ aan een eigen streamingdienst.

Door ANP - 15-3-2017, 10:18 (Update 15-3-2017, 10:18)

De entertainmentsite baseert zich op ingediende documenten, waaruit blijkt dat Taylor een website wil opzetten waarop ‘niet-downloadbare audio-opnames’ staan. De site zou Swifties moeten gaan heten, naar het koosnaampje voor Taylors fans.

Taylor liet eind 2014 al haar muziek van Spotify halen uit onvrede over de in haar ogen te lage vergoeding per gedraaid nummer. Toen Apple Music bij de lancering in 2015 geen royalty’s wilde betalen tijdens de gratis proefperiode voor nieuwe gebruikers, klom ze in de pen. Nog geen 24 uur nadat Taylor een boze brief op Tumblr had geplaatst, paste Apple het beleid aan.

De 27-jarige zangeres heeft volgens TMZ grootse plannen met Swifties. Ze wil ook allerhande muziekproducten, zoals instrumenten, plectrums en drumstokken, op de markt brengen. Taylor zou ook retraites, educatieve kampen en onlinecursussen willen gaan verzorgen.