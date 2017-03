Google breidt betalen via Gmail uit

MOUNTAIN VIEW - Google breidt het betalen via Gmail uit. Het is straks mogelijk om geld over te maken en om geld te vragen via Gmail voor Android. Google integreert zijn Wallet in de app. Voorlopig gebeurt dat alleen in de Verenigde Staten. Het overmaken was al mogelijk in de webversie van Gmail.

Door ANP - 15-3-2017, 0:40 (Update 15-3-2017, 0:40)

Wie geld wil overmaken, maakt een nieuwe mail aan, gaat bij de attachments naar de Google Wallet, vult een bedrag in en verstuurt tenslotte de mail. Volgens Google zijn er geen kosten aan verbonden en hoeft de andere partij geen Gmail-adres te hebben. Ontvangers kunnen zelf aangeven waar het geld terecht moet komen.