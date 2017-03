Allo deelt je zoekgeschiedenis met vrienden

MOUNTAIN VIEW - Gebruikers van Allo, de chatdienst van Google, blijken de zoekgeschiedenis van hun gesprekspartners mee te kunnen krijgen. Dat meldt Recode. Waarschijnlijk zit er een foutje in de code, concludeert de techwebsite

Door ANP - 15-3-2017, 0:17 (Update 15-3-2017, 0:17)

Het probleem speelt wanneer de Google Assistant is geïntegreerd in een chat. De Assistant kan helpen om informatie over het gespreksonderwerp te vinden. Een verslaggever van Recode ontdekte het tijdens een chat. ''Mijn vriend vroeg de Assistant om zichzelf voor te stellen. In plaats van een naam of een grappige opmerking, gaf de Assistant een link naar een fansite van Harry Potter.'' De vriend had een paar dagen eerder gezocht op informatie over Harry Potter.

Toen de Recode-verslaggever zelf aan de Assistant vroeg wat haar baan was, antwoordde de bot met een afbeelding van een adres in Google Maps. Het was niet een openbaar adres, maar een besloten werkplek. ''Het stond in mijn persoonlijke instellingen. Het vroeg mij niet om toestemming om dat te delen.''