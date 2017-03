Spotify laat lied alleen bij regen horen

ANP Spotify laat lied alleen bij regen horen

STOCKHOLM - Een opvallende reclame op Spotify. Het liedje 'No Nee Ta Slode Aln' van de Texaanse band White Denim, reclame voor regenkleding, is alleen te beluisteren wanneer het regent, en dat alleen in de Verenigde Staten. De streamingdienst houdt bij waar het regent en weet door geotargeting welke gebruikers in die gebieden zijn.

Door ANP - 15-3-2017, 0:05 (Update 15-3-2017, 0:05)

Het is voor zover bekend de eerste keer dat Spotify zijn gebruikers op deze manier probeert te bespelen. Of Spotify meer van zulke plannen heeft, is niet bekend.