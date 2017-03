Waze en Spotify slaan handen ineen

ANP Waze en Spotify slaan handen ineen

STOCKHOLM - Spotify en Waze hebben een partnership aangekondigd. De muziekdienst en de kaartenmaker gaan elkaar ruimte aanbieden in hun Android-apps.

Door ANP - 14-3-2017, 15:43 (Update 14-3-2017, 15:43)

Door de samenwerking kun je straks Spotify rechtstreeks bedienen vanuit de Waze-app. Andersom blijf je op de hoogte van je route als je Spotify open hebt staan. Vooralsnog geldt de samenwerking alleen voor de Android-apps van de Zweedse muziekdienst en de Israëlische navigatie-app.

Het is niet helemaal duidelijk waarom er alleen wordt samengewerkt voor Android-apps. Een en ander heeft mogelijk te maken met de manier waarop Apple apps onderling laat samenwerken. De mogelijkheden daartoe zijn een stuk beperkter dan binnen Android. Wat ook mee kan spelen, is dat Waze in handen is van Google-moederbedrijf Alphabet.