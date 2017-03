Sony brengt PS4-games naar PlayStation Now

TOKIO - Wie PS4-games wil spelen heeft binnenkort geen PlayStation 4 meer nodig. Sony heeft aangekondigd de betaaldienst PlayStation Now (PS Now) uit te gaan breiden met een aantal PS4-titels en dat betekent dat je binnenkort ook PS4-games kunt spelen op een Windows-computer.

Door ANP - 14-3-2017, 8:18 (Update 14-3-2017, 8:18)

PlayStation Now is een 'streamingdienst' van Sony. Voor 16,99 euro per maand kun je de spellen uit het assortiment van PS Now onbeperkt spelen, maar tot op heden zitten er alleen PS3-spellen in de catalogus. In de loop van februari voegt Sony een aantal PS4-titels aan het aanbod toe. De uitrol gaat geleidelijk en aanvankelijk alleen onder een selecte groep testers. Omdat PS Now ook op Windows-pc's werkt, wordt het mogelijk om PS4-spellen te spelen zonder daadwerkelijk een PS4 in bezit te hebben. Je moet er overigens wel voor zorgen dat je een computer hebt met behoorlijke specificaties en ook dien je over een goede internetverbinding te beschikken.

Sony heeft een korte lijst samengesteld met PS4-spellen die binnenkort naar PS Now komen. In de lijst staan onder meer Red Dead Redemption, Mortal Komat, Sid Meier's Civilization Revolution en Mafia II.

