Yahoo-topvrouw Mayer krijgt 23 miljoen

SUNNYVALE - Yahoo-topvrouw Marissa Mayer verliest binnenkort haar baan als de overname van het internetbedrijf door Verizon rond komt. Ze krijgt mogelijk echter 23 miljoen dollar, ruim 21,5 miljoen euro, mee om die klap enigszins te verzachten, berichten Amerikaanse media op basis van officiële stukken rond de overname.

Door ANP - 13-3-2017, 22:41 (Update 13-3-2017, 22:41)

Mayer krijgt het overgrote deel van dat bedrag in aandelen en opties. Slechts 3 miljoen dollar wordt in contanten uitbetaald. De ''gouden parachute'' is er alleen voor Mayer als haar contract binnen een jaar nadat de overname van Yahoo afgerond is, wordt beëindigd.

Overigens wordt Mayers fortuin op honderden miljoenen dollars geschat. Voor ze bij Yahoo aan het roer stond was ze een topmanager bij concurrent Google.