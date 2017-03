Intel koopt Mobileye voor 15 miljard dollar

ANP Intel koopt Mobileye voor 15 miljard dollar

JERUZALEM - SANTA CLARA/JERUZALEM - De Amerikaanse chipmaker Intel neemt voor ruim 15 miljard dollar het Israëlische softwarebedrijf Mobileye over. Dat maakte het bedrijf maandag bekend, kort nadat berichten over de miljardendeal via Israëlische media waren uitgelekt.

Door ANP - 13-3-2017, 12:03 (Update 13-3-2017, 14:01)

Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto's en systemen die het autorijden vergemakkelijken en veiliger maken. Het in 1999 opgerichte bedrijf is goed voor ongeveer 70 procent van de wereldwijde markt voor die geavanceerde systemen.

De miljardendeal is een teken van de enorme versnelling in de ontwikkeling van slimme en zelfrijdende auto's in de afgelopen jaren. Die zorgt behalve voor een concurrentiestrijd tussen autobouwers ook voor een race onder chipmakers en andere toeleveranciers om een sterke positie te veroveren.

Verzelfstandiging

In dat verband werkt het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm aan de vorig jaar aangekondigde overname voor 47 miljard dollar van het Nederlandse NXP. Die vroegere chipdivisie van Philips is sinds zijn verzelfstandiging in 2006 uitgegroeid tot de grootste leverancier van chips aan de auto-industrie.

Mobileye ging eind vorig jaar in zee met het navigatieverbond HERE van de Duitse autofabrikanten BMW, Audi en Daimler. Intel nam rond die tijd een belang van 15 procent in HERE, een concurrent van het Nederlandse TomTom.

Intel verwacht dat de markt voor systemen en dienstverlening op het gebied van zelfrijdende auto's kan groeien tot een omvang van zo'n 70 miljard dollar in 2030. Auto's worden door de ontwikkelingen van de komende jaren ,,datacentra op wielen'', aldus de chipfabrikant.