ANP Twitter telt 48 miljoen bots

SAN FRANCISCO - Twitter telt naar schatting zo'n 48 miljoen bots, accounts die automatisch berichten publiceren, liken of retweeten. Dat is negen tot vijftien procent van alle gebruikers, zo blijkt uit een rapport van de Universiteit van Zuid-Californië.

Door ANP - 13-3-2017, 11:52 (Update 13-3-2017, 11:52)

Onderzoekers gebruikten meer dan duizend manieren om bots te identificeren. Ze keken onder meer naar hun 'vrienden', de inhoud van de tweets en de tijd tussen de berichten. De onderzoekers kwamen uit op een schatting van negen tot vijftien procent, meer dan de 8,5 procent die Twitter zelf aanhoudt.

Een woordvoerder van Twitter zegt tegen CNBC dat bots niet per se negatief zijn. "Sommigen zijn zelfs hartstikke bruikbaar, zoals accounts die automatisch waarschuwen voor natuurrampen." De onderzoekers bevestigen dat sommige bots nuttige functies hebben maar waarschuwen ook voor de keerzijde. Zo zijn er ook veel kwaadaardige bots in omloop die bijvoorbeeld nepnieuws of terroristische propaganda verspreiden.

Twitter wapende zich vorig jaar al enigszins tegen bots. Het sociale medium introduceerde een zogenoemd kwaliteitsfilter waarmee ongewenste berichten van nepaccounts verborgen kunnen blijven.