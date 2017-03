Google helpt je met Android-vormgeving

MOUNTAIN VIEW - Anders dan bij sommige concurrenten het geval is, is het uiterlijk van Android volledig naar eigen wens aan te passen. Google wil dat met een nieuwe site nog maar eens benadrukken. Op de site kun je een 'Android-smaaktest' doen. Aan de hand van je voorkeuren krijg je van Google je ideale Android-homescreen voorgeschoteld.

Door ANP - 12-3-2017, 10:24 (Update 12-3-2017, 10:24)

Tijdens de test vraagt Google je een flink aantal vormgevingsgerelateerde zaken. Zo wil het bedrijf onder meer weten of je liever van kleurige interfaces houdt of van meer afgevlakte, of je een muziekmens of een nieuwsmens en of je liever ronde hoeken zit of scherpe hoeken.

Aan het einde van de test krijg je een aantal homescreens te zien die volgens Google de vormgeving hebben die het best bij je passen. Uiteraard krijg je er ook meteen links bij naar de apps, launchers en wallpapers die je aan zo'n look moeten helpen.