ANP 'Toestemming voor eerste NK droneracen'

DEN HAAG - Het eerste Nederlandse kampioenschap droneracen kan doorgaan. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft ontheffing verleend, meldde de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart vrijdag.

Door ANP - 10-3-2017, 22:24 (Update 10-3-2017, 22:24)

Het NK bestaat uit een reeks wedstrijden door het hele land. De serie begint zondag met een try-out in het Zeeuwse 's-Heer Arendskerke. De finales zijn op 9 en 10 september in Vlissingen. Volgens de organisatoren was het spannend of de Inspectie akkoord zou gaan, maar is de ontheffing nu binnen. Daarmee mogen de racedrones buiten vliegen. In de wet staat dat een piloot de drone altijd moet kunnen zien, maar bij races gebeurt dat niet. De piloten dragen videobrillen, die in verbinding staan met camera's op de drones.