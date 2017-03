Google Hangouts concurreert met Slack

MOUNTAIN VIEW - Google wil zijn Hangouts nieuw leven inblazen. De dienst moet meer worden gebruikt door werknemers die op verschillende plekken aan hetzelfde project werken. In wezen moet het een concurrent van het platform Slack worden.

10-3-2017

Hangouts krijgt twee nieuwe onderdelen: Meet en Chat. Het bestaan van Meet was al uitgelekt. Het is bedoeld voor videovergaderingen. Google belooft high-def beelden met ruimte voor maximaal dertig deelnemers. Het is gekoppeld aan de Calendar.

In Hangouts Chat kunnen de deelnemers met elkaar appen. In de chat kunnen ze content uit Drive en Docs delen.