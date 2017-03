Pedopriester veroordeeld dankzij technologie

ANP Pedopriester veroordeeld dankzij technologie

BOURNEMOUTH - Een Britse priester die meer dan 35 jaar geleden een jongetje had misbruikt, is door de inzet van moderne technologie veroordeeld. Zijn slachtoffer, inmiddels een 47-jarige man, leed aan een dodelijke spierziekte en kon niet praten of schrijven. Maar dankzij een speciaal computerprogramma dat zijn oogbewegingen volgde, kon hij tijdens het proces een volledige getuigenis afleggen, letter voor letter. Vanaf zijn bed in een hospice had hij een videoverbinding met de rechtszaal.

Door ANP - 10-3-2017, 17:55 (Update 10-3-2017, 17:55)

Het slachtoffer is inmiddels overleden. Daardoor kon hij niet meekrijgen dat de dader vrijdag vier jaar celstraf kreeg. ''Hij was vastbesloten om gerechtigheid te krijgen tegen de priester die hem zo lang geleden had misbruikt. Deze middelen gaven hem die kans'', aldus het Britse Openbaar Ministerie.

De nu 78-jarige priester werkte voor een kerk in de Londense buurt Tower Hamlets. Tussen 1979 en 1981 deed hij regelmatig de kerkdeur op slot, waarna hij de jongen overmeesterde en zich aan hem vergreep. Na afloop bood de priester zijn excuses aan en gaf hij de jongen 1 pond.