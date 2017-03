Berichten Viber wissen zichzelf

TEL AVIV - Chatdienst Viber komt met een nieuwe feature: geheime chats. Gebruikers kunnen een gesprek beginnen dat zichzelf wist na een ingestelde tijd. Berichten kunnen niet worden doorgestuurd naar andere gesprekken. In Android is het niet mogelijk om screenshots te maken, in iOS krijgt de ander een waarschuwing als dat gebeurt.

10-3-2017

Berichten hebben eind-tot-eindversleuteling en het is mogelijk om geheime chats extra af te schermen met een pincode. Viber heeft de geheime chat vrijdag aangekondigd. In de loop van volgende week wordt de feature uitgerold. Viber had al zelfvernietigende berichten, die zichzelf na een bepaalde tijd wissen.

Viber heeft ongeveer 800 miljoen gebruikers wereldwijd.