Stemhulpen opnieuw in de fout

DEN HAAG - Een aantal interactieve stemhulpen is op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze sloegen bijzondere persoonsgegevens zoals geloofsovertuiging en politieke voorkeur op zonder toestemming van de gebruikers, van wie ook het IP-adres of e-mailadres bekend was. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is dat verboden, tenzij gebruikers er uitdrukkelijk mee akkoord gaan. Om welke websites het gaat is niet bekendgemaakt.

Door ANP - 10-3-2017, 14:11 (Update 10-3-2017, 14:11)

"Het is van groot belang dat mensen zich onbespied weten bij het invullen van gedetailleerde vragen over hun politieke voorkeuren. En dat informatie hierover ook niet langer wordt bewaard dan strikt noodzakelijk. Dit raakt aan het kiesgeheim", aldus de privacywaakhond. Er zijn 24 online-stemhulpen voor de verkiezingen van volgende week woensdag.

Een maand geleden werden ook al stemhulpen berispt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Toen bleek dat een aantal geen gebruik maakte van een beveiligde verbinding.