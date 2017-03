Google opent 'cloudregio' in Nederland

SAN FRANCISCO - Google gaat in Nederland een 'cloudregio' openen. Dat houdt in dat een deel van de clouddiensten van Google vanuit Nederland wordt geleverd. Dat maakte Google donderdag bekend op de Google Cloud Next-conferentie. Ook in Californië en Canada worden nieuwe cloudregio's toegevoegd.

Door ANP - 10-3-2017, 10:19 (Update 10-3-2017, 10:19)

Het is vooralsnog niet bekend of Google de clouddiensten gaat verzorgen vanuit het datacentrum in de Groningse Eemshaven of dat er een compleet nieuw datacentrum gebouwd gaat worden. Als de nieuwe datacentra operationeel zijn heeft Google in totaal zeventien datacentra wereldwijd. De regio in Canada is belangrijk voor de techgigant, omdat daar, net als in Europa, andere regels gelden voor de opslag van data.

Google gaat met het openen van de nieuwe regio's de strijd aan met Microsoft en Amazon die ook grote spelers zijn op de markt voor clouddiensten. Niet alleen worden er nieuwe datacentra geopend, de prijzen worden ook verlaagd. Klanten kunnen bovendien extra korting tegemoet zien. Zo moet de concurrentiepositie van Google verbeteren.