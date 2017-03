Blinden hebben moeite met verkiezingswebsites

UTRECHT - Blinden en slechtzienden hebben grote moeite met de websites van politieke partijen, de StemWijzer en het Kieskompas. Ze zijn niet goed toegankelijk, concludeert belangenorganisatie Bartiméus.

Door ANP - 9-3-2017, 22:10 (Update 9-3-2017, 22:10)

Een van de problemen waar blinden en slechtzienden op stuiten, is dat sommige delen van de websites alleen zijn te bedienen met een muis. ''Om online informatie te kunnen vinden, gebruik ik bepaalde toetsen op mijn toetsenbord, waarvan ik kan voelen waar ze zitten, aangevuld met spraaksoftware of een brailleleesregel. Zo leest de computer de informatie aan mij voor of zet deze om in braille. Als een website alleen te bedienen is met een muis, kan ik er dus helemaal niets mee'', legt de blinde Marjolein van den Broek uit in een verklaring.

Een voorbeeld: bij het Kieskompas zijn de antwoorden niet te kiezen met een toetsenbord. Daarmee kan een blinde het Kieskompas niet invullen. Slechtzienden hebben moeite om sommige kleuren uit elkaar te houden. ''Dat betekent dat ongeveer 500.000 mensen niet in staat zijn om de kieswijzers te benutten'', aldus het onderzoek.

Volgens Bartiméus heeft de StemWijzer de site inmiddels aangepast.