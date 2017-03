Duitse dark web-kindermoordenaar gepakt

HERNE - De negentienjarige Duitser die een negenjarige jongen doodstak en daar op het dark web over opschepte, is na een dagenlange klopjacht opgepakt. Marcel Hesse werd gearresteerd in een snackbar in zijn woonplaats Herne. Volgens de krant Bild stond in de buurt een huis in brand. Mogelijk had Hesse zich daar de afgelopen dagen verstopt.

Door ANP - 9-3-2017, 21:42 (Update 9-3-2017, 21:42)

Hesse kende het jongetje Jaden en vroeg hem maandag om ergens mee te komen helpen. In de kelder van een huis werd Jaden vervolgens met veertig messteken vermoord. Hesse sloeg op de vlucht. De autoriteiten riepen ouders op om hun kinderen niet op straat en in speeltuinen te laten spelen. Ook in Limburg werd naar Hesse gezocht.