Google zet cloudregio op in Nederland

SAN FRANCISCO - Google gaat een deel van zijn clouddiensten vanuit Nederland laten draaien. Het bedrijf zet hier een cloudregio op. Het is nog niet bekend waar die komt en hoe groot die wordt. Wellicht komt hij in het bestaande datacentrum in de Eemshaven. Voor het einde van 2018 moet de regio in gebruik worden genomen.

Door ANP - 9-3-2017, 21:02 (Update 9-3-2017, 21:02)

Google-vicepresident Urs Hölzle maakte de komst donderdag bekend op het Cloud Next-congres in San Francisco. Google gaat ook nieuwe dataregio's opzetten in het Canadese Montreal en in Californië. Als die draaien, heeft Google zeventien regio's wereldwijd.