ANP Samsung test Pay op goedkope smartphones

SEOUL - Samsung gaat zijn betaaldienst Samsung Pay uitbreiden. De dienst is nu alleen beschikbaar op de premium-smartphones uit de Galaxy S- en A-series, maar komt nu ook op de goedkope J-serie. Mashable meldt dat donderdag.

Door ANP - 9-3-2017, 19:32 (Update 9-3-2017, 19:32)

De uitbreiding zou in de komende maanden in India worden uitgetest. Als het daar aanslaat, zou het ook in andere landen kunnen worden aangeboden.