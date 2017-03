Assange wil techbedrijven helpen met patches

LONDEN - Julian Assange biedt zichzelf aan bij techbedrijven. Hij wil ze helpen met het dichten van beveiligingsgaten, zei hij donderdag op Facebook Live.

Door ANP - 9-3-2017, 17:09 (Update 9-3-2017, 17:09)

WikiLeaks had dinsdag duizenden geheime documenten van de Amerikaanse geheime dienst CIA onthuld. Daaruit zou blijken dat de spionnen op grote schaal kwetsbaarheden in smartphones, computers, tablets en slimme tv's gebruiken. Zo zouden de microfoons van Samsung-tv's worden gebruikt om geluid in woonkamers op te nemen en door te sturen. WikiLeaks heeft een deel van de codes daarvoor gepubliceerd, maar niet alles.