'Veilige' chat-app Confide lek als een mandje

WASHINGTON - De makers van de chat-app Confide gaan er prat op door veel overheidsofficials in Washington D.C. gebruikt te worden als veilig communicatiemiddel, maar volgens Cyberscoop valt daar veel op aan te merken. De website haalt een onderzoek van IOActive aan waaruit blijkt dat er meerdere riskante gaten in de software zitten.

Door ANP - 8-3-2017, 22:09 (Update 8-3-2017, 22:09)

Het is onder meer mogelijk om gebruikers na te bootsen en in hun naam te chatten, gevoelige informatie los te peuteren van gebruikers en in gesprekken in te breken om op die manier versleutelde boodschappen te ontsleutelen. De problemen met Confide zijn van dusdanige aard dat IOActive, een onderzoeksgroep uit Seattle, ambtenaren en journalisten afraadt de app nog te gebruiken.

Het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk misbruik is gemaakt van de zwakheden in Confide. Volgens insiders is Confide de laatste tijd veelvuldig gebruikt door mensen die betrokken zijn bij de regering van president Donald Trump. Ze zouden de app onder meer hebben gebruikt om gevoelige informatie over de nieuwe Amerikaanse president te lekken naar de pers.