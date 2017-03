Amerikanen wisten van WikiLeaks-lek

WASHINGTON - De Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten waren op de hoogte van het beveiligingslek bij de CIA dat uiteindelijk resulteerde in de onthullingen van WikiLeaks. Reuters meldt dat op basis van bronnen bij de diensten.

Door ANP - 8-3-2017, 19:04 (Update 8-3-2017, 19:04)

WikiLeaks publiceerde dinsdag een aantal onthullende documenten waaruit onder meer bleek dat de CIA in staat is om zo'n beetje ieder met internet verbonden apparaat te kunnen hacken. De publicatie, die bekend is komen te staan als #Vault7, heeft wereldwijd tot verontwaardiging geleid. Wat vooral als een verrassing kwam is dat de CIA lekken in hardware misbruikt, maar ze lang niet altijd meldt bij de makers van de bijvoorbeeld smartphones, smart-tv's en slimme auto's. Overigens beweert WikiLeaks dat de publicatie van dinsdag nog maar het begin was. Op Twitter liet de klokkenluiderssite, onder leiding van Julian Assange, weten dat pas 1 procent van alle stukken is gepubliceerd.

Ondertussen is vooral in Duitsland veel consternatie over de onthullingen. Aan de ene kant omdat het inbreken op hardware van individuen strafbaar is volgens de Duitse wet, maar aan de andere kant vooral om het feit dat de CIA voor een deel opereert vanuit het Amerikaanse consulaat in Frankfurt. Door het consulaat als uitvalsbasis te gebruiken, kunnen CIA-agenten vrijwel ongehinderd hun gang gaan binnen Duitsland en binnen de rest van de Schengenzone.