'Apple Pay in mei naar België'

BRUSSEL - Een dag nadat Android Pay live is gegaan in België is er ook nieuws over Apple Pay. Volgens het Franse MacGeneration kunnen Belgen vanaf 2 mei met hun iPhone of Apple Watch betalen aan de kassa.

De website baseert zich op uitlatingen van twee Belgische banken. Op Twitter laat een medewerker van de CBC/KBC aan een klant weten dat Apple Pay in mei van start gaat. Ongeveer tegelijkertijd heeft Belfius een klant in een mail laten weten dat er op 2 mei een nieuwe manier van betalen wordt geïntroduceerd.

Geruchten over een naderende komst van Apple Pay naar België doen al langer de ronde, maar dit keer lijkt het menens. Apple heeft de websites over Apple Pay inmiddels ook al vertaald en geschikt gemaakt voor de Belgische markt. Nederlanders lijken vooralsnog geduld te moeten hebben. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Apple Pay snel naar ons land komt.

Apple lijkt Europa dit jaar serieus te willen aanpakken. De dienst ging dinsdag live in Ierland en Italië en Duitsland zijn zeer binnenkort aan de beurt. Verder is Apple Pay in Europa te gebruiken in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Rusland en Zwitserland.