ANP Google troeft Microsoft en Amazon af in cloud

NEW YORK - Wie zijn bedrijfsdata bij een van de drie grote cloudaanbieders wil onderbrengen, kan dat volgens The Information het beste bij Google doen. Google Cloud Platform kampte de afgelopen maanden aanzienlijk minder met storingen dan Microsoft Azure en Amazon Web Services.

Dit jaar waren de servers van Google volgens CloudHarmony elf minuten uit de lucht, aanzienlijk minder dan die van de concurrentie. Zo kampte Amazon met een downtime van ruim 200 minuten terwijl Microsoft zelfs 740 minuten onbereikbaar was. Bij de Windowsmaker waren deze week nog veel diensten onbereikbaar door problemen in de cloud.

Afgelopen jaar had Microsoft ook al het vaakst last van problemen, toen was de boel ongeveer 200 minuten onbereikbaar. Google Cloud Platform was iets meer dan 70 minuten uit de lucht en AWS gaf ongeveer 100 minuten geen sjoege.

In 2015 waren alle partijen een stuk vaker uit de lucht, maar in dat jaar was Amazon nog heer een meester met een downtime van 135 minuten. Microsoft (642 minuten) en Google (421 minuten) deden het toen een stuk slechter.