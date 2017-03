ProtonMail: versleuteling nog steeds veilig

ANP ProtonMail: versleuteling nog steeds veilig

GENÈVE - De versleutelingscode en andere technieken die ProtonMail en andere versleutelde diensten inzetten, zijn nog steeds veilig. Dat stelt althans ProtonMail, dat bekendstaat als bijzonder veilige e-mailservice, in een reactie op het grote aantal documenten dat onthullingssite WikiLeaks dinsdag openbaarmaakte over de digitale spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Door ANP - 8-3-2017, 15:25 (Update 8-3-2017, 15:25)

Volgens ProtonMail werd na de onthullingen online gespeculeerd over de vraag of ProtonMail is gekraakt. In de gelekte documenten staat daarvoor volgens de e-mailservice echter geen enkele aanwijzing. ‘’En ondanks beweringen van het tegenovergestelde, is er ook geen bewijs dat Signal/WhatsApp end-to-end encryptie is ontsleuteld.’’

Volgens ProtonMail heeft de CIA de afgelopen drie jaar een formidabel arsenaal aan cyberwapens samengesteld speciaal ontworpen om toezicht te kunnen krijgen op toestellen van eindgebruikers, zoals mobiele telefoons en laptops. Deze geavanceerde malwares maken het voor de CIA mogelijk om bijvoorbeeld toetsaanslagen op een mobiele telefoon op te nemen, waardoor het dus mogelijk wordt om bij data te komen nog voordat die worden versleuteld. ‘’Dit is sterker nog de enige manier om toegang te krijgen tot data, aangezien het kraken van encryptie die gebruikt wordt in geavanceerde veilige communicatieservices zoals ProtonMail en Signal nog steeds niet prakltisch is met de huidige technologie.’’