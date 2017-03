Apple: WikiLeaks-kwetsbaarheden iOS verholpen

CUPERTINO - De meeste kwetsbaarheden in het iPhone-besturingssysteem iOS waarvan de CIA gebruik zou maken, zijn al verholpen. Dat heeft Apple laten weten aan TechCrunch.

Door ANP - 8-3-2017, 11:22 (Update 8-3-2017, 11:22)

Apple gaf de reactie, nadat WikiLeaks documenten publiceerde die afkomstig zouden zijn van de CIA. In die documenten staat omschreven hoe de Amerikaanse overheid populaire toestellen als iPhones, Android-telefoons en smart-tv’s van Samsung hackt.

De CIA zou onder meer gebruikmaken van iOS-exploits, waardoor de dienst iPhone-gebruikers in de gaten zou kunnen houden en in sommige gevallen zelfs de controle over hun toestel zou kunnen overnemen. Sommige van die exploits zouden in eigen huis zijn ontwikkeld, andere zouden zijn aangekocht, gekopieerd of gedownload van niet-gouvernementele organisaties.

Privacy

Apple laat in de reactie weten zich in het bijzonder in te zetten voor de privacy en de veiligheid van zijn klanten. ‘’De technologie van de huidige iPhone biedt de beste databeveiliging die beschikbaar is voor klanten en we werken er voortdurend aan om dat zo te houden. Onze producten en software zijn ontworpen om snel veiligheidsupdates in de handen van onze klanten te krijgen, waarbij bijna tachtig procent van de gebruikers de meest recente versie van ons besturingssysteem gebruikt.’’

Uit een eerste analyse blijkt volgens Apple dat veel van de problemen die door WikiLeaks aan het licht zijn gebracht, al verholpen zijn in de nieuwste iOS-versie. Het bedrijf zegt ook zich te blijven inzetten om snel alle kwetsbaarheden die worden ontdekt te elimineren. ''We dringen er bij klanten altijd op aan de laatste iOS-versie te downloaden om er zeker van te zijn dat ze de meest recente beveiligingsupdates hebben.''

Google reageerde overigens niet op berichten dat de CIA ook exploits inzet voor Android-toestellen.