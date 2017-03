NRC stapt uit Blendle

AMSTERDAM - NRC verkoopt zijn artikelen per 1 april niet meer via online artikelenkiosk Blendle. Dat heeft hoofdredacteur Peter Vandermeersch dinsdag bekendgemaakt. Belangrijkste reden voor dat besluit is de nieuwe dienst Blendle Premium.

Blendle Premium is een abonneedienst, een beetje vergelijkbaar met een muziekdienst als Spotify. Voor 9,99 euro per maand kunnen lezers daarmee een selectie van artikelen lezen in Blendle. NRC stelt dat het de artikelen dan bijna net zo goed gratis weg kan geven.

Daarnaast verrijkt de NRC-redactie zijn artikelen tegenwoordig steeds vaker met bijvoorbeeld links naar andere artikelen en documenten, met video's, met quizzes, liveblogs en interactieve graphics. Die ontbreken allemaal in Blendle, waardoor de ervaring voor de lezer daar anders is.

Het bedrag dat NRC binnenhaalde via Blendle bleek bovendien bescheiden. In 2016 ging het om ongeveer 200.000 euro exclusief BTW, schrijft Vandermeersch. ''Dat is evenveel als ongeveer 400 zesdaagse papieren abonnementen op NRC Handelsblad.''