ZTE betaalt ruim miljard dollar aan VS

WASHINGTON - Het Chinese telecombedrijf ZTE heeft rechtszaken in de Verenigde Staten geschikt voor meer dan een miljard dollar. de Chinezen waren aangeklaagd omdat ze het handelsverbod met Iran hadden overtreden.

Door ANP - 7-3-2017, 17:53 (Update 7-3-2017, 17:53)

In totaal betaalt ZTE 892 miljoen dollar, zo'n 843 miljoen euro, aan boetes. Daarnaast is een voorwaardelijke boete van 300 miljoen dollar, ongeveer 284 miljoen euro, overeengekomen. Die wordt geïnd als ZTE zich niet aan de regels van de schikking houdt.

Export vanuit de VS naar ZTE werden in maart tegengehouden omdat het bedrijf de producten zou doorverkopen aan Iran. Nadat het in Shenzhen gevestigde bedrijf in gesprek ging met de Amerikaanse justitie werden de verkopen weer hervat. Volgens Bloomberg koopt ZTE in de VS onderdelen in bij onder meer Qualcomm en Micron Technology.

ZTE maakt netwerkapparatuur die nodig is om een mobiel netwerk op te zetten, maar ook mobiele telefoons en alles er tussenin.