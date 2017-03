LinkedIn weigert Russische regels

MOSKOU - LinkedIn weigert zich te houden aan de Russische eis dat gegevens van gebruikers uit dat land moeten worden opgeslagen in Rusland. Volgens de toezichthouder, Roskomnadzor, bevestigt LinkedIn dat het niet geïnteresseerd is in de Russische markt.

Door ANP - 7-3-2017, 14:28 (Update 7-3-2017, 14:28)

Rusland had LinkedIn, een dochter van Microsoft, vorig jaar al geblokkeerd. Providers mochten gebruikers geen toegang meer geven tot de site. Rusland liet de app bovendien uit de App Store van Apple en de Play Store van Google halen. Ongeveer vijf miljoen Russen hebben er een profiel.