Thailand wil Uber verbieden

BANGKOK - Thailand voert de strijd tegen Uber op. De chauffeurs worden aangepakt en de transportinspectie wil dat de militaire machthebbers Uber verbieden. ''De dienst is zorgwekkend omdat het moeilijk is voor de regering om controle te hebben'', aldus een functionaris tegen persbureau Reuters.

Door ANP - 7-3-2017, 14:25 (Update 7-3-2017, 14:25)

Thailand heeft de afgelopen dagen al 23 Uber-chauffeurs bekeurd, terwijl in de afgelopen drie jaar pas 83 boetes waren uitgedeeld. Betrapte chauffeurs krijgen een bekeuring van 2000 baht, omgerekend 54 euro.

Uber begon in 2014 in Thailand. De chauffeurs zijn niet geregistreerd of verzekerd en ook de manier van betalen is niet toegestaan, maar tot nu toe deed Thailand weinig om te handhaven.