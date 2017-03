Chipmaker X-Fab wil naar de beurs

TESSENDERLO - De Belgisch-Duitse chipmaker X-Fab gaat naar de beurs. Het bedrijf wil een half miljard euro ophalen in Parijs. Het geld wordt gestoken in nieuwe fabrieksruimte, aldus de persbureaus Belga en Bloomberg.

De chips van X-Fab worden onder meer gebruikt in auto's, waar ze regen op een voorruit detecteren, en in smartphones, om vingerafdrukken te lezen. ''Een gemiddelde auto telt tien chips van X-Fab'', aldus bestuursvoorzitter en mede-oprichter Rudi de Winter.

X-Fab wilde in 2004 ook naar de beurs, maar dat ging niet door. Volgens De Winter was dat te wijten aan terreuraanslagen in Madrid.