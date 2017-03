Smartphones politici niet mee naar Rusland

KOPENHAGEN - Deense parlementariërs staan op het punt een bezoek aan Rusland te brengen. En daarom mogen ze geen smartphones, tablets of computers meenemen. Tijdens de week in Rusland mogen ze ook geen internet gebruiken, mails lezen of sociale media bezoeken. Dat dringende advies hebben ze gekregen.

Door ANP - 7-3-2017, 12:07 (Update 7-3-2017, 12:07)

''Vaarwel smartphone. Op weg naar Rusland met de commissie-Buitenland. Vaarwel mails, vaarwel nieuws en sociale media'', schreef Martin Lidegaard, oud-minister van Buitenlandse Zaken, maandag op Facebook.

Deense ministeries zijn de afgelopen jaren meerdere keren aangevallen door buitenlandse hackers. Hun achtergronden zijn niet naar buiten gebracht, maar Denemarken zei dat Rusland en China de middelen hadden om zulke aanvallen uit te voeren.