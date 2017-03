Samsung presenteert stevige Galaxy

SEOUL - Samsung komt met een nieuwe versie van zijn robuuste, waterdichte smartphone. De Galaxy XCover 4 komt in april in Nederland op de markt. De behuizing is kleiner dan die van zijn voorganger, maar het display is groter. Onder de 'motorkap' zit meer geheugen.

Door ANP - 7-3-2017, 10:42 (Update 7-3-2017, 10:42)

De Galaxy XCover 4 is volgens Samsung ideaal voor ''mensen die werken in de bouw- of transportsector''.