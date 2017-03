Android Pay in België

BRUSSEL - Android Pay komt naar België. De eerste 250.000 klanten van de bank BNP Paribas Fortis en zijn dochters Fintro en Hello Bank kunnen vanaf dinsdag contactloos betalen met hun smartphone. Eind mei moeten ongeveer een miljoen gebruikers aangesloten zijn, meldt persbureau Belga.

7-3-2017

België is het vierde Europese land waar Android Pay beschikbaar komt en het tiende land in de wereld. De dienst begon in 2015 in de Verenigde Staten en breidde vorig jaar uit naar onder meer Groot-Brittannië, Australië en Japan. Het is nog niet bekend wanneer Android Pay naar Nederland komt.

Volgens Google en BNP Paribas Fortis zijn meer dan 85.000 kassa's geschikt voor Android Pay.