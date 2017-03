Kindermoordenaar schept via dark web op

HERNE - Een negentienjarige Duitser wordt verdacht van de moord op een negenjarig kind. In een filmpje op het dark web zou hij over de moord hebben opgeschept. Iemand zag dat en waarschuwde de politie. Die vond het slachtoffer, maar niet de dader. Het is niet bekend wat er precies in het filmpje te zien was.

Het kind werd maandagavond vermoord in de kelder van een rijtjeshuis in Herne, in de buurt van Dortmund. Ongeveer twee uur later vond de politie daar het stoffelijk overschot. De moordenaar is op de vlucht en de politie in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen heeft dinsdag zijn foto verspreid.