Facebook doet aangifte tegen BBC

LONDEN - Facebook heeft aangifte gedaan tegen de BBC, nadat de Britse zender onderzoek had gedaan naar kinderporno op het netwerk. Volgens de omroep wilde Facebook zien wat de verslaggevers hadden gevonden, als voorbereiding op een interview. Toen ze dat stuurden, deed Facebook aangifte wegens het verspreiden van kinderporno.

Door ANP - 7-3-2017, 9:01 (Update 7-3-2017, 9:01)

De BBC had een paar jaar al onderzoek gedaan naar pedofielen die gesloten Facebookgroepen gebruikten om foto's met elkaar te delen. Na die onthullingen werd een van de pedofielen veroordeeld tot vier jaar celstraf. Facebook zei toen de aanpak te verbeteren.

Controleren

Om te controleren of Facebook de aanpak echt had verbeterd, meldde de BBC honderd mogelijk illegale foto's en pagina's bij de beheerders. Het ging om pagina's voor pedofielen, foto's van kinderen in seksuele poses en een shot uit een misbruikfilmpje. Van de honderd foto's werden er maar achttien verwijderd. De overige 82 bleven volgens Facebook binnen de grenzen. Daaronder was de scene uit het filmpje.

De BBC ontdekte ook dat vijf veroordeelde pedofielen een Facebook-account hadden, ook al mag dat niet van Facebook. Ondanks de melding door de BBC werden de profielen niet weggehaald.

Aangifte

De BBC legde de uitkomsten voor aan kinderbeschermers en politici, die zeiden dat ze erg geschokt waren. Een directeur van Facebook zei vorige week dat hij bereid was tot een interview, op voorwaarde dat hij eerst kon zien wat Facebook volgens het onderzoek niet had verwijderd. De BBC deed dat en Facebook verwijderde de inhoud alsnog, maar stapte ook naar justitie. ''Het is tegen de wet om beelden van kindermisbruik te verspreiden. Toen de BBC ons zulke beelden sturen, hebben we de richtlijnen gevolgd en aangifte gedaan'', verklaarde het bedrijf. Het interview werd bovendien afgelast.

De BBC zegt in een reactie: ''Het feit dat Facebook beelden op hun site in een verhaal over hun aanpak doorstuurt naar de politie is buitengewoon. Vermoedelijk was de leiding niet bereid om uit te leggen waarom deze beelden op Facebook beschikbaar zijn.''