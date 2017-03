Jay Z gaat start-ups van kapitaal voorzien

ANP Jay Z gaat start-ups van kapitaal voorzien

NEW YORK - Jay Z gaat beginnende ondernemers met een veelbelovend idee voorzien van opstartkapitaal. De rapper heeft een deel van zijn bedrijf Roc Nation ingericht voor de financiering van de start-ups. Binnen Arrive, zoals de nieuwe tak heet, werkt Jay Z samen met Primary Venture Partners en GlassBridge Asset Management.

Door ANP - 6-3-2017, 21:26 (Update 6-3-2017, 21:26)

Volgens Business Insider is Jay Z inmiddels behoorlijk bekend met het investeren in start-ups. Zo stak hij eerder al geld in een bedrijf dat de afhandeling van bagage doet (Away), een nagelsalon (Julep) en een leverancier van privévliegtuigen: JetStarter.

Binnen de techwereld is Jay Z vooral bekend van Tidal. Hij kocht de muziekdienst in 2015 van het Noors-Zweedse Aspiro. Tidal concurreert met onder meer Spotify en Apple Music op muziekkwaliteit. Anders dan de twee grootmachten in de streamingmarkt biedt Tidal muziek in ongecomprimeerde cd-kwaliteit.