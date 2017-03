Galaxy S8 komt pas op 28 april in winkels

SEOUL - Er lijkt nog weinig niet bekend te zijn over de Samsung Galaxy S8. Specificaties lekten al uit, persmateriaal dook op en de verkoopdatum werd opgevangen. Op 21 april zou Samsung zijn nieuwe 'vlaggenschip' in de winkels leggen, maar die datum klopt volgens Android Police niet. De Koreaanse smartphonemaker laat de wereld pas een week later, op de 28e, aan de slag gaan met de Galaxy S8.

Door ANP - 6-3-2017, 19:23 (Update 6-3-2017, 19:23)

De reden voor de uitgestelde lancering is niet bekendgemaakt, maar het lijkt te maken te hebben met het fiasco van de Galaxy Note 7. Het afgelopen jaar uitgebrachte toestel bleek brandgevaarlijk en het gedoe rond het apparaat leverde Samsung flinke imagoschade op. Inmiddels heeft Samsung ontdekt wat de in brand vliegende batterijen heeft veroorzaakt en ervoor gezorgd dat de S8 er geen last van zou moeten hebben. Ondanks alle voorbereidingen lijkt het bedrijf het zekere voor het onzekere te willen nemen en zo lang mogelijk te willen testen.

Overigens hoeven Samsung-fans niet helemaal tot eind april te wachten voordat ze alle ins en outs over de S8 te horen krijgen. Op 29 maart presenteert Samsung de Galaxy S8 tijdens een speciaal evenement in New York.