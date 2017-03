Steve Jobs vond Genius Bar idioot idee

LOS ANGELES - Het had niet veel gescheeld of de fysieke winkels van Apple hadden het zonder Genius Bar moeten doen. Wijlen oprichter Steve Jobs vond het idee van een counter waaraan mensen advies kunnen inwinnen bij specialisten 'idioot'. Voormalig retailbaas Ron Johnson van Apple heeft dat uit de doeken gedaan bij Recode.

"Volslagen idioot plan. Het gaat nooit werken", zouden de eerste woorden van Jobs zijn geweest toen hij hoorde van de Genius Bar-plannen. Jobs was bang dat er vooral 'nerds' aan de slag zouden gaan in de Apple-winkels en dat zou volgens hem nooit kunnen werken. "Ik heb nog nooit een computerexpert meegemaakt die op een normale manier contact kan maken met mensen", aldus de voormalige CEO van Apple, die sowieso al niet om zijn tact bekendstond.

Johnson wist zijn baas uiteindelijk te overtuigen door Jobs te wijzen op een compleet nieuwe generatie computerkenners. "Twintigers van nu zijn in een heel andere wereld opgegroeid dan wij. Ze weten alles over technologie en zij zullen onze Genius Bar-medewerkers worden", aldus Johnson. De retailbaas kreeg gelijk. De Genius Bar was in de VS een doorslaand succes en de 'geeks' met hun blauwe Apple-shirts zijn inmiddels over de hele wereld een begrip.