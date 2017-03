Facebook test duim omlaag

MENLO PARK - Facebook test een nieuwe feature. In een reactie bij Messenger kunnen gebruikers niet alleen een duim omhoog, een smiley en een verdrietige of een boze emoji kiezen, maar ook een duim omlaag. Facebook bevestigt de test met de knop tegen TechCrunch. Facebook ziet het echter niet als 'Dislike', maar als een nee-knop, om een voorstel af te wijzen.

Door ANP - 6-3-2017, 14:39 (Update 6-3-2017, 14:39)

Het gaat om een proef op kleine schaal. ''Het is een kleine test die mensen in staat stelt een emoji te delen die hun gevoelens het beste weergeeft'', aldus Facebook. Maar als het aanslaat, zou het kunnen worden uitgebreid. Facebook had tot nu toe afgezien van de duim omlaag, omdat het mensen liever een positieve dan een negatieve tijdlijn laat zien.